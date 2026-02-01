Néstor Calderón, exjugador mexicano multicampeón en la Liga MX, recordó con franqueza cómo aprovechó su paso por el Club Deportivo Guadalajara bajo el mando de Matías Almeyda. El Avión, que llegó a Chivas en 2016 tras una carrera consolidada en Toluca y Santos Laguna, resaltó la importancia de estar listo cuando se presenta la oportunidad, una filosofía que lo llevó a ganarse un lugar importante en el plantel que finalmente conquistó el título de Liga en 2017.

En diálogo con Mediotiempo, Calderón destacó que más allá de jugar o estar en la banca, lo fundamental es la preparación constante: “si no estás preparado, si no estás listo para el momento que te den la oportunidad, ¿qué va a pasar? … yo estuve preparado, siempre me mantuve, siempre entrené al 100. Llegó la oportunidad…”. Con esa mentalidad, el extremo aprovechó cada minuto que le tocó disputar en el equipo rojiblanco, ganándose la confianza del cuerpo técnico y aportando en momentos clave de la temporada.

La temporada con Almeyda fue histórica para Chivas: el club tapatío logró romper una sequía de títulos en liga y se coronó campeón en el Clausura 2017, un logro que marcó a toda una generación de jugadores y afición. Calderón rememora también las palabras del entrenador argentino como un motor extra para el grupo: “Cabrones, podemos hacer historia. Crean, convénzanse de que tienen mucha calidad y de que le podemos jugar de tú a tú a quien sea”, una consigna que caló hondo en el vestuario y en su forma de encarar cada partido.

Para muchos aficionados, el paso de Calderón por Chivas quedó grabado no solo por su aporte en el campo, sino por su compromiso con la playera en momentos decisivos. Usuarios en redes sociales recordaron cómo fue “fundamental en la liguilla del campeonato” y que su rol fue clave cuando el equipo enfrentó bajas por lesiones, sosteniendo el rendimiento colectivo hasta llegar al título.

¿Qué fue de Néstor Calderón tras salir de Chivas?

Tras su salida de Chivas al término de su préstamo -decisión confirmada por el propio Almeyda una vez obtenida la corona- Calderón continuó su carrera en otros clubes como Pumas UNAM y tuvo etapas después fuera del fútbol profesional, aunque su legado en Guadalajara sigue vivo. Para muchos seguidores rojiblancos, su historia es un recordatorio de que la preparación y la mentalidad pueden convertir oportunidades limitadas en momentos que definen carreras.