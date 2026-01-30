Óscar Macías vivirá este fin de semana un partido especial. Por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, Atlético San Luis enfrentará a Chivas, el club que marcó sus primeros pasos en el futbol profesional. Formado en la cantera rojiblanca, el mediocampista no oculta el peso emocional que tiene medirse ante la institución donde se educó como jugador y persona, aunque hoy su presente y compromiso estén claramente del lado potosino.

Nacido en Guadalajara, Macías se incorporó desde joven a las Fuerzas Básicas del Rebaño, donde atravesó todas las etapas formativas hasta llegar al primer equipo. Su debut en Liga MX se dio en octubre de 2017, en un contexto complejo para Chivas y con oportunidades limitadas para los jóvenes surgidos de casa. Aun así, su paso por el club le dejó una huella profunda, más allá de los minutos acumulados en Primera División.

Óscar Macías en una visita de Chivas a Pumas en Ciudad Universitaria (Imago7)

En lo estrictamente deportivo, el mediocampista tuvo participaciones esporádicas con el primer equipo rojiblanco. Contención de buen primer pase, orden táctico y criterio para la distribución, su carrera tomó otro impulso lejos de Verde Valle. Ese crecimiento se reflejó especialmente en el Tapatío, filial de Chivas, donde fue capitán y referente del equipo campeón del Clausura 2023 y del Campeón de Campeones 2022-23 en la Liga de Expansión MX.

Macías fue titular y capitán en el Tapatío campeón de Gerardo Espinoza (Imago7)

“Chivas para mí siempre va a ser muy especial enfrentarlos, pues fue el equipo que prácticamente me dio todo”, expresó Macías en rueda de prensa previa al partido. “Me dio escuela, me dio comida, le dio de comer a mi familia durante muchos años y estoy muy agradecido con ello”, añadió, dejando en claro el vínculo emocional que mantiene con el club rojiblanco.

Sin embargo, el mediocampista también fue contundente al marcar su realidad actual. “Ahora el que le da de comer a mi familia es San Luis y voy a dar la vida por este escudo”, afirmó reflejando la madurez de un jugador que encontró continuidad, protagonismo y estabilidad tras un recorrido que incluyó cesiones y etapas fuera del primer plano.

Óscar Macías es referente en Atlético San Luis

Ese recorrido lo llevó a consolidarse en Atlético San Luis, donde hoy es una pieza habitual del mediocampo. Con mayor regularidad y responsabilidades, Macías se transformó en un futbolista casi inamovible dentro del 11 titular, aportando equilibrio, experiencia y lectura de juego, cualidades que le permitieron afianzarse en el proyecto deportivo del club.

Macías reconoce que sigue de cerca la actualidad de Chivas y también la del Tapatío, filial donde fue capitán y campeón. “Por el cariño que les tengo los veo seguido; también al Tapatío. Pero también veo mucho fútbol en general: Champions, la liga española, la Premier”, explicó. Este fin de semana, esa formación y ese pasado estarán del otro lado, en un duelo donde el respeto por el origen convivirá con la ambición de defender los colores de San Luis.