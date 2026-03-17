Santiago Giménez no estará disponible para los próximos compromisos de preparación de la Selección Mexicana frente a Portugal el Estadio Banorte y ante Belgica en el Estadio Soldier Field, luego de que el AC Milan solicitara que el canterano de Cruz Azul no fuera convocado.

Según Mediotiempo, el TRI realizó las gestiones necesarias para convocar al “Bebote”; sin embargo, el conjunto italiano optó por no cederlo debido a que recientemente se recuperó por completo de la cirugía en el tobillo derecho.

Vale la pena mencionar que esta Fecha FIFA representa la última antes de que Javier Aguirre anuncie la lista definitiva de 26 jugadores con la que afrontará la próxima Copa del Mundo.

Armando González se acerca más al TRI luego de la decisión del AC Milan.

Decisión del Milan acerca más a Armando González a la Selección Mexicana

Claro que esta postura del AC Milan acerca más a Armando González a la Selección Mexicana. De hecho, David Medrano reveló este miércoles que la “Hormiga” tiene su lugar seguro en la siguiente convocatoria de la Selección Mexicana.

Y de seguir en buen nivel con el Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026, podría convertirse en la segunda opción del “Vasco” Aguirre en la delantera, solo por detrás de Raúl Jiménez, esto debido a que Santiago Giménez no ha tenido actividad y por ende no está en ritmo.