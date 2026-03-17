A menos de tres meses para el inicio de la Copa del Mundo los jugadores de la Liga MX intensifican su nivel en busca de asegurar un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana, entre ellos el elemento del Club Deportivo Guadalajara, Ángel Sepúlveda.

El atacante de Chivas espera llenarle el ojo a Javier Aguirre para estar dentro de la lista final del TRI, pues en rueda de prensa, previo a enfrentar al León, confesó que es su más grande sueño.

“Para mí es un sueño jugar un Mundial. Me siento bien, trabajo día a día y, con elrespaldo de todos, estoy retomando mi nivel. Vine a sumar y, si no llega ese llamado a la Selección, estaré encantado de quedarme en Guadalajara para la Liguilla”, comentó.

Sin embargo, el panorama no es sencillo para el “Cuate” Sepúlveda, ya que enfrente tiene una competencia de alto nivel con delanteros consolidados y en gran momento como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame.

Ángel Sepúlveda sueña con ir al Mundial con el TRI.

Los números de Ángel Sepúlveda en el Torneo Clausura 2026

En el Torneo Clausura 2026, Ángel Sepúlveda ha tenido participación en 10 encuentros, con un total de 349 minutos en cancha, en los que ha marcado dos goles. Solo en dos de esos partidos arrancó como titular, siendo su aparición más reciente ante Santos Laguna, y se espera que contra León salga de nueva cuenta como titular.