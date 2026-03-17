Ángel Sepúlveda dejó claro en rueda de prensa que su regreso al Club Deportivo Guadalajara va más allá de lo que pueda aportar en el ataque, ya que también asumió una responsabilidad importante dentro del vestidor, y es respaldar y orientar a Armando “Hormiga” González.

“Desde el momento que se gestiona mi posible llegada a Chivas, yo sabía que estaba Armando y venía haciendo bien las cosas y goles. Es un gran compañero, sabe que está iniciando en esta carrera tan difícil. Está dispuesto a aprender y a aportar, y en lo que uno pueda ayudarle, para eso me trajeron, eso está claro, acepté ese rol”, nencionó.

“Es nuestra referencia, nuestra cara del gol. Dentro del área no lo puedes marcar, tiene ese olfato goleador y sabe estar en el momento justo. Con 22 años viene mejorando, está abierto a crecer, es disciplinado y trabajador. Está preparado y nos va a dar muchas alegrías”, agregó.

Aun con ese rol, el “Cuate” Sepúlveda dejó claro ante los medios de comunicación que no está dispuesto a ceder terreno en la competencia interna ni a perder protagonismo dentro del Rebaño Sagrado.

Ángel Sepúlveda habló en rueda de prensa previo a enfrentar a León.

“Uno quiere protagonismo, quiere jugar, y vengo empujando a eso. En los últimos partidos hemos jugado con dos delanteros, algo que se había visto poco. Los minutos te los ganas en el día a día, en los entrenamientos, y trato de aprovecharlos de la mejor manera“, finalizó.

¿Qué números tiene Ángel Sepúlveda en el Torneo Clausura 2026?

En lo que va del Torneo Clausura 2026, Ángel Sepúlveda suma dos goles en 349 minutos disputados, divididos en 10 compromisos, dos de ellos como titular, el último frente a Santos Laguna.