El nombre del exdirectivo del Club Deportivo Guadalajara, Fernando Hierro, comienza a sonar con fuerza para reemplazar a José Antonio Noriega como presidente deportivo de Rayados de Monterrey.

De acuerdo con información del portal Estadio Deportes, en el equipo regiomontano analizan una restructuración en su directiva de cara a la Temporada 2026-2027, razón por la que tienen en la mira al exjugador español.

Incluso, la fuente antes mencionada asegura que ya hubo acercamientos y que le habrían ofrecido un contrato por tres años, aunque el problema sería pagar su elevado sueldo.

Fernando Hierro podría ser el nuevo presidente deportivo de Monterrey.

¿Cuánto gana Fernando Hierro como directivo del Al Nassr?

Según el diario Marca, Fernando Hierro percibe como directivo del Al Nassr de Arabia Saudita alrededor de 5 millones de dólares al año, cinco veces más de lo que percibía en nuestras Chivas.

Así que, en caso de aceptar la propuesta de Rayados de Monterrey, seguramente estaría pidiendo una cifra similar a la que actualmente gana, lo que podría colocarlo como el directivo mejor pagado en el futbol mexicano.