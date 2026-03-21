Durante la transmisión del partido entre Monterrey y el Club Deportivo Guadalajara, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026, Enrique Bermúdez de la Serna sorprendió al revelar el nombre de quien podría convertirse en el reemplazo de José Antonio Noriega en Rayados.

El famoso “Perro”Bermúdez dio a conocer que Ricardo Peláez, exdirectivo de Chivas, se encuentra en la lista de los altos mandos del conjunto regiomotano para que sea el próximo presidente deportivo.

Aunque también en dicha transmisión no descartan a Fernando Hierro, quien se habría ofrecido a la plana mayor de “La Pandilla”, pues aseguraron que tiene el deseo de volver a trabajar en el futbol mexicano.

Ricardo Pelaéz suena para ser el nuevo presidente deportivo de Monterrey.

Todo apunta a que este semestre marcará el final de la etapa del “Tato” Noriega como presidente deportivo de Rayados de Monterrey, ya que su proyecto parece haber llegado a su límite y no ofrecería más margen de crecimiento.

¿Cómo quedó Chivas ante Rayados?

El Club Deportivo Guadalajara se quedó con la victoria ante Rayados de Monterrey gracias a Raúl “Tala” Rangel, luego de parar el penal de Uros Durdevic en el último minuto agregado del segundo tiempo.

Cabe mencionar que los goles de Chivas corrieron por parte de Armando González, José Castillo y Bryan González, mientras que Uros Durdevic y Ricardo Chávez marcaron para los de la Sultana del Norte.