Tras el gol de Armando “Hormiga” González ante Rayados de Monterrey, el reconocido periodista Joaquín López Dóriga lanzó un contundente mensaje dirigido a Javier Aguirre y Rafael Márquez, poniendo sobre la mesa el debate sobre quién debe ocupar el puesto de delantero en la Selección Mexicana para la próxima Copa del Mundo.

“Javier Aguirre, Rafa Márquez, aquí está el delantero titular de la Selección Mexicana para el Mundial: Armando “La Hormiga” González”, escribió el comunicador sobre el video del tanto del atacante del Club Deportivo Guadalajara.

Cabe destacar que el canterano de Chivas se ha metido de lleno en la disputa por un lugar en la convocatoria final del “Vasco” Aguirre rumbo al Mundial de 2026, el cual seráorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Y es que a menos de tres meses de la Copa del Mundo, Armando González compite directamente con Santiago Giménez y Germán Berterame, en una carrera donde, por ahora, el único delantero mexicano con el boleto prácticamente asegurado es Raúl Jiménez.

¿Cuántos goles lleva Armando González en el Torneo Clausura 2026?

Con el tanto frente a Rayados de Monterrey, la “Hormiga” González registra 10 dianas en el Torneo Clausura 2026, por lo que con este comparte la primera posición en la tabla de goleo con Joao Pedro, elemento del Atlético de San Luis.