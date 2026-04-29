Chivas iniciará este sábado su camino en la Liguilla del Clausura 2026, pero lo hará con una desventaja importante al no poder contar con cinco jugadores clave que fueron convocados a la Selección Mexicana. Sin embargo, todo el manejo alrededor de esta situación parece haberse salido de control, al grado de que ya habría molestia en los altos mandos del Guadalajara por cómo se desarrolló el proceso.

De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, quien lo reveló en su podcast La Perrada, hay clubes dentro de la Liga MX que estarían arrepentidos de haber aceptado las condiciones impuestas por Javier Aguirre para esta concentración extraordinaria, considerando que la gestión del tema no ha sido la esperada y ha generado más problemas que beneficios en plena recta final del torneo.

“Hoy hay clubes arrepentidos, te lo digo de primera mano: “no sé en que momento apostamos por esto, así no puede ser“. Hoy hay más incomodidad con el manejo y no poder sopesar las decisiones de Javier Aguirre”, declaró Rubén Rodríguez.

En redes sociales, la afición de distintos equipos ha señalado directamente a Chivas como el principal afectado por esta situación, tomando en cuenta que es el club que más jugadores cedió con cinco convocados para la Liguilla. En contraste, Toluca únicamente aportó dos futbolistas, mientras que Pumas, Cruz Azul y América cedieron solo uno cada uno, y equipos como Tigres y Pachuca ni siquiera tuvieron convocados, lo que incrementa la percepción de desequilibrio en la competencia.

Cabe recordar que la semana pasada fue especialmente caótica en torno a la Selección Mexicana, ya que la lista de convocados sufrió múltiples retrasos: primero se esperaba el jueves, luego el lunes y finalmente se publicó hasta el martes. Todo esto, según versiones extraoficiales, por desacuerdos internos sobre incluir jugadores que se perderían la Liguilla pero que no necesariamente formarían parte de la lista final rumbo al Mundial.

Javier Aguirre advirtió a Amaury Vergara que el equipo más perjudicado sería Chivas

El propio Javier Aguirre reconoció públicamente que, al presentar este plan, se reunió con los dueños de los clubes de la Liga MX para explicar la situación. En el caso de Amaury Vergara, le dejó claro que Chivas sería el equipo más perjudicado por la convocatoria en plena Liguilla. A pesar de ello, el dueño rojiblanco habría decidido apoyar la iniciativa, priorizando el proyecto de la Selección Mexicana por encima de las implicaciones deportivas inmediatas para su equipo.