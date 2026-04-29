Raúl Rangel es uno de los jugadores de Chivas que ya tiene prácticamente asegurado su lugar en la Copa del Mundo, y en su caso particular incluso apunta a ser titular con la Selección Mexicana. Por ahora, el guardameta rojiblanco se encuentra en un breve periodo de descanso antes de reportar a la concentración de Javier Aguirre, pero unas declaraciones que dio camino a casa provocaron una fuerte división de opiniones entre la afición.

En una breve entrevista realizada en el aeropuerto para el medio Duro de Marcar, el Tala habló sobre la decisión de dejar al Guadalajara en plena Liguilla para integrarse a la Selección Mexicana. Aunque dejó en claro que la decisión de realizar esta concentración se tomó desde antes del inicio del torneo y que no dependía directamente de los jugadores, una de sus frases fue la que encendió el debate al señalar que “La Selección está por encima de cualquier club”.

Estas palabras dividieron por completo a la afición rojiblanca, ya que un sector importante de seguidores criticó duramente la postura del arquero, considerando que un jugador del Guadalajara debería tener al club como su prioridad deportiva. Incluso, algunos aficionados lo señalaron como ejemplo de una mentalidad que pone los objetivos personales por encima del equipo, acusando que para algunos futbolistas Chivas termina siendo únicamente un trampolín en sus carreras.

Sin embargo, también hubo otro grupo considerable de aficionados, tanto del propio Guadalajara como de otros equipos, que defendieron las declaraciones del guardameta, argumentando que en todo el mundo los futbolistas consideran a su selección nacional como el máximo honor deportivo. Además, recordaron que la filosofía del club históricamente ha sido respaldar a la Selección Mexicana, algo que forma parte de la identidad que se inculca a muchos jugadores desde fuerzas básicas.

El propio Amaury Vergara ha dejado en claro que Chivas apoyará a la Selección Mexicana

En ese sentido, Amaury Vergara ha reiterado en múltiples ocasiones que Chivas apoyará a la Selección Mexicana en todo momento, no solamente de cara al Mundial 2026, sino como parte de una política institucional permanente. Esta postura coincide con los valores que muchos jugadores formados en el club, como Raúl Rangel, han manifestado recientemente, reafirmando la idea de que el apoyo al representativo nacional forma parte esencial de la identidad rojiblanca.