El futbol mexicano, así como tiene aspectos muy positivos, también arrastra problemas que han sido duramente cuestionados en los últimos años, como la cancelación del descenso o el incremento constante del número de extranjeros en la Liga MX. Ante este panorama, todo indica que el propio Amaury Vergara ha levantado la voz para señalar varias situaciones que considera perjudiciales tanto para los clubes como para los aficionados.

En una reciente entrevista para Sports Illustrated México, Vergara dejó en claro que no está de acuerdo con muchas de las decisiones que se han tomado dentro de la Liga MX, especialmente aquellas que, desde su perspectiva, han provocado que el aficionado se aleje del futbol. Uno de los puntos que más criticó fue la dificultad actual para seguir los partidos, pues ahora los seguidores necesitan contar con varias plataformas para poder ver todos los encuentros.

Si bien el dirigente rojiblanco aclaró que no considera que una plataforma específica como Prime Video sea la opción que deba tomar toda la Liga, sí reconoció que ha sido muy claro en las reuniones de dueños al expresar su inconformidad. De hecho, admitió que ha calificado como un verdadero “desmadre” la forma en que actualmente se distribuyen las transmisiones, debido a la fragmentación que existe entre distintas compañías y servicios, sumado a los anuncios intrusivos.

Ahora habrá que esperar si la Liga MX toma en cuenta este tipo de comentarios, ya que cada vez resulta más complicado para los aficionados saber dónde ver los partidos. Mientras que en el pasado bastaba con encender la televisión para seguir a su equipo favorito, hoy en día muchos seguidores deben investigar previamente en qué plataforma se transmite cada encuentro, generando confusión y frustración entre una gran parte del público.

La Liga MX sí ha analizado tener derechos de televisión unificados

En distintas ligas del mundo, los derechos de televisión están centralizados y distribuidos de manera más uniforme, lo que facilita tanto el acceso para los aficionados como la estabilidad económica para los clubes. Por ello, la propuesta impulsada por Amaury Vergara no resulta descabellada, aunque para que pueda hacerse realidad sería necesario algo que históricamente ha sido complicado en el futbol mexicano: una verdadera unión entre los equipos para priorizar el beneficio colectivo y la experiencia de los aficionados.