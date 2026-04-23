Chivas es el club más grande e importante de toda la Liga MX, por lo que está obligado a ser un eterno protagonista semestre tras semestre en toda competencia en la que se encuentre inscrito; sin embargo, el propio Amaury Vergara ha explicado algunas dificultades que hay para ganar en la escuadra rojiblanca.

El presidente del Guadalajara ha dejado en claro que parte de la grandeza del club rojiblanco radica en su identidad nacionalista que no puede ser reemplazada por dinero, por lo que admitió que es más difícil construir un proyecto exitoso en un club como el Rebaño, el cual renuncia a ser uno más del montón que puede fichar a jugadores de cualquier nacionalidad.

“Muchos equipos en el mundo invertirían mucho dinero si pudieran comprar la tradición y el honor que tiene Chivas en el futbol y uno de ellos es el hecho que lo que hacemos es solamente con jugadores nacionales. Quitarle eso es quitarle una parte esencial del equipo.

“Por otro lado, no lo hace más fácil, lo hace más difícil. Podría parecer una excusa, pero es una realidad y tengo formas de comprobar porqué a Chivas le cuesta más hacer lo que hace: le cuesta más conseguir jugadores, le cuesta más formar a esos jugadores.

“Lo fácil sería quitarse ese reto de encima y convertirse en uno más y competir como uno más. Esa dificultad hace que seamos mejores todavía, porque el mérito es doble”, explicó el directivo en entrevista con Sports Illustrated.

¿Cómo le ha ido a Amaury Vergara como presidente de Chivas?

El empresario asumió la presidencia del Guadalajara en el verano del 2019, en donde ha ido aprendiendo sobre el mundo futbolístico, en donde ha convertido al Rebaño en una potencia en fuerzas básicas y ahora lucha por conseguir su primer título con el primer equipo.

Ha realizado apuestas con proyectos con Ricardo Peláez, Fernando Hierro y ahora con Javier Mier, en donde sigue experimentando para encontrar la fórmula del éxito en el futbol mexicano.