Millones de aficionados al futbol están esperando con ansias la lista que dará a conocer Javier Aguirre con la convocatoria al Mundial 2026 con la Selección Mexicana, en donde todo parece indicar que Chivas se mantendrá como la base del Tricolor.

Sin embargo, en horas recientes se dio a conocer que dicho listado se retrasará unos días y se hará pública hasta el lunes, debido a que el Vasco se vio obligado a cambiar de parecer sobre el armado de su plantilla de cara a la Copa del Mundo.

El comunicador David Medrano destapó que el seleccionador nacional no podría darse a basto con solo los jugadores que llevará al Mundial de la Liga MX, por lo que deberá recurrir a más futbolistas que probablemente no pasarán el último recorte, dejando en claro que los convocados de clubes que estén en Liguilla, tienen asegurado su lugar en la justa veraniega.

“Cambio de planes en Selección. El plan inicial de Javier Aguirre de convocar a 14 o 15 jugadores de la Liga MX para que se concentren y hagan el trabajo previo al Mundial ha sido alterado porque con esos no alcanza para la nómina y enfrentar a Ghana en Puebla.

“¿Qué significa? Que tendrán que convocar a futbolistas de equipos no clasificados para poder completar la nómina, advertidos de que es muy factible de que no vayan a la Copa del Mundo.

“Eso sí, es promesa de Javier y los futbolistas de equipos como América, Guadalajara o Cruz Azul que aparezcan en la convocatoria, esos seguro van a la Copa del Mundo porque fue compromiso de Javier. No va a afectar a nadie en la Liguilla”, explicó el comunicador en su columna en el portal de Mediotiempo.

¿Cuáles son los jugadores de Chivas con más posibilidades de ir al Mundial?

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuándo reportarán los futbolistas con la Selección Mexicana?

Debido al acuerdo que se llegó con los dueños de los equipos, la Liguilla se jugará sin seleccionados, por lo que esos elementos romperán filas en cuanto termine su participación en la jornada 17 del Clausura 2026, tomando unos días de descanso y reportándose el 6 de mayo bajo las órdenes de Javier Aguirre.