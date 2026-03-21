El Mundial 2026 está cada día más cerca, por lo que Javier Aguirre sigue dando muestras de cuáles serán los futbolistas que integrarán la lista final el próximo mes de mayo, en donde, hasta el día de hoy, Chivas es la base de la Selección Mexicana con cinco convocados.
Dos de esos elementos que se han ganado su lugar con buenas actuaciones con el Guadalajara son Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes renunciaron a la Selección de Estados Unidos para poder formar parte del Tricolor, aunque podrían perder su lugar de último minuto.
El comunicador de TV Azteca, David Medrano, reveló que los dos jugadores del chiverío estarían peleándose su lugar con otros futbolistas, por lo que pese a que fueron convocados para los partidos contra Portugal y Bélgica, podrían quedar fuera del Mundial si se recuperan algunos de los elementos lesionados.
“¿Cuáles son las dudas? Lateral derecho, porque Javier Aguirre iba a traer a Julián Araujo, aguantó la convocatoria pero su club le informó que está lesionado y que no puede jugar. Por ese motivo decidió traer a Richy Ledezma y está claro que ahí hay un lugar entre Julián Araujo y Richy Ledezma.
“Dudas en el medio campo y esa es la gran interrogante de Javier Aguirre porque tiene fuera a Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Luis Romo y Gilberto Mora. Si Edson, Romo y Mora, adentro. Los tres estarán en la convocatoria. ¿Quiénes salen? Obed Vargas, Chiquito Sánchez y Brian Gutiérrez, así de claro“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.
Convocatoria completa de México para amistosos con Portugal y Bélgica
Raúl Rangel – Chivas
Guillermo Ochoa – AEL Limassol
Carlos Acevedo – Santos Laguna
Richard Ledezma – Chivas
Jorge Sánchez – PAOK
César Montes – Lokomotiv
Israel Reyes – Club América
Johan Vázquez – Genoa
Everardo López – Toluca
Jesús Gallardo – Toluca
Jesús Angulo – Tigres
Denzell García – FC Juárez
Erik Lira – Cruz Azul
Obed Vargas – Atlético de Madrid
Álvaro Fidalgo – Betis
Orbelín Pineda – AEK Atenas
Carlos Rodríguez – Cruz Azul
Erick Sánchez – Club América
Brian Gutiérrez – Chivas
Roberto Alvarado – Chivas
Germán Berterame – Inter Miami
Julián Quiñones – Al-Qadsiah
Alexis Vega – Toluca
Guillermo Martínez – Pumas
Raúl Jiménez – Fulham
Armando González – Chivas
¿Cuándo se jugarán los partidos contra Portugal y Bélgica?
La Selección Mexicana está por ponerle fin a sus duelos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo, en donde el siguiente rival será Portugal, duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y posteriormente, contra Bélgica, duelo que se disputará el 31 de marzo.