El Mundial 2026 está cada día más cerca, por lo que Javier Aguirre sigue dando muestras de cuáles serán los futbolistas que integrarán la lista final el próximo mes de mayo, en donde, hasta el día de hoy, Chivas es la base de la Selección Mexicana con cinco convocados.

Dos de esos elementos que se han ganado su lugar con buenas actuaciones con el Guadalajara son Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, quienes renunciaron a la Selección de Estados Unidos para poder formar parte del Tricolor, aunque podrían perder su lugar de último minuto.

El comunicador de TV Azteca, David Medrano, reveló que los dos jugadores del chiverío estarían peleándose su lugar con otros futbolistas, por lo que pese a que fueron convocados para los partidos contra Portugal y Bélgica, podrían quedar fuera del Mundial si se recuperan algunos de los elementos lesionados.

“¿Cuáles son las dudas? Lateral derecho, porque Javier Aguirre iba a traer a Julián Araujo, aguantó la convocatoria pero su club le informó que está lesionado y que no puede jugar. Por ese motivo decidió traer a Richy Ledezma y está claro que ahí hay un lugar entre Julián Araujo y Richy Ledezma.

“Dudas en el medio campo y esa es la gran interrogante de Javier Aguirre porque tiene fuera a Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Luis Romo y Gilberto Mora. Si Edson, Romo y Mora, adentro. Los tres estarán en la convocatoria. ¿Quiénes salen? Obed Vargas, Chiquito Sánchez y Brian Gutiérrez, así de claro“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Convocatoria completa de México para amistosos con Portugal y Bélgica

Raúl Rangel – Chivas

Guillermo Ochoa – AEL Limassol

Carlos Acevedo – Santos Laguna

Richard Ledezma – Chivas

Jorge Sánchez – PAOK

César Montes – Lokomotiv

Israel Reyes – Club América

Johan Vázquez – Genoa

Everardo López – Toluca

Jesús Gallardo – Toluca

Jesús Angulo – Tigres

Denzell García – FC Juárez

Erik Lira – Cruz Azul

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo – Betis

Orbelín Pineda – AEK Atenas

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Erick Sánchez – Club América

Brian Gutiérrez – Chivas

Roberto Alvarado – Chivas

Germán Berterame – Inter Miami

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Raúl Jiménez – Fulham

Armando González – Chivas

¿Cuándo se jugarán los partidos contra Portugal y Bélgica?

La Selección Mexicana está por ponerle fin a sus duelos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo, en donde el siguiente rival será Portugal, duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y posteriormente, contra Bélgica, duelo que se disputará el 31 de marzo.