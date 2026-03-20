La carrera de Chicharito es una de las más brillantes de cualquier jugador mexicano en la historia; sin embargo, su segunda etapa en Chivas quedó marcada por su error en la Liguilla del Apertura 2025 contra Cruz Azul en donde falló el penalti definitivo que los pudo catapultar a Semifinales.

Javier Hernández abrió su corazón y reconoció que esa pifia lo dejó marcado por ser uno de los momentos más dolorosos de su vida, en donde admitió que no estaba bien físicamente ni tampoco pudo lidiar adecuadamente con la presión del momento.

“Quiero hablar de este momento tan importante en mi vida, porque fue uno de los momentos más dolorosos no nada más de mi carrera, sino de toda mi vida (…) Personalmente no estaba en mis óptimas condiciones: no venía jugando muchísimo, muchas lesiones en ese torneo, etcétera.

“¿Por qué fallé? Porque no pude manejar las emociones, la presión que había en ese momento y no confiaba lo suficiente en mí mismo“, admitió en un video compartido en su canal de YouTube.

¿Por qué cobró Chicharito el penalti contra Cruz Azul?

“Porque yo era el mayor del equipo, yo era el capitán del equipo. Y creo que yo prefería ser quien fallara ese penalti, en lugar de alguno de mis compañeros (…) Porque no quería perdérmelo, era muy importante para mis compañeros, sobre todo, por eso me puse tan triste. Fue por mis compañeros de equipo, solo por ellos. Lo siento mucho.

“Lo mejor que puedo decir, lo siento, allá en Chivas, era mi equipo. Fueron los mejores compañeros que pude haber tenido. Ser capitán conlleva responsabilidades diferentes, no solo jugar futbol“, concluyó el delantero con la voz entrecortada.