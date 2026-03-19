Chivas ha gastado muchos millones de dólares para encontrar una solución a la falta de gol que ha aquejado históricamente; sin embargo, el surgimiento de Armando González resultó ser la respuesta que tanto buscó la directiva para esta problemática.

La Hormiga es hoy en día el mejor delantero mexicano de la actualidad, en donde ya fue campeón de goleo y ahora está peleando palmo a palmo por el bicampeonato, lo que le ha abierto las puertas de la Selección Mexicana y a llamar la atención a clubes de Europa.

Sin embargo, las cosas no siempre resultaron bien entre el Guadalajara y el delantero, ya que el propio futbolista reveló que en el club no fue bienvenido en un comienzo, ya que fue rechazado en dos ocasiones por su estatura.

“Mi hermano ya estaba en Chivas y a mi me invitaron a hacer una prueba a los 12 años para entrar a la Sub 13 y me rechazaron. Me dijeron que estaba muy chaparrito, que no podía ser centro delantero con esa estatura ni con ese peso. Yo me fui muy triste, la verdad, porque había metido muchos goles y pensé: ‘¿qué importa la altura? Si metí goles.

“A los 13 años, lo mismo. Me volvieron a invitar a hacer la prueba en Chivas San Rafael, ahí estuvimos como una semana y me dijeron lo mismo, que estaba muy chaparro, que no creció (…) Cuando estaba en Tercera crecí un poquito y medía 1.70. Ahorita ya mido 1.80″, explicó en un podcast para Chivas TV.

¿Cuántos goles ha anotado la Hormiga con el primer equipo de Chivas?

El delantero debutó en el Clausura 2024 bajo la tutela de Fernando Gago, en donde poco a poco se fue ganando la confianza de los entrenadores que le fueron otorgando minutos de forma gradual. Sin embargo, fue Gabriel Milito quien logró potenciar las cualidades del atacante hasta convertirlo en el referente de la ofensiva rojiblanca.

En los poco más de dos años que tiene en Primera División, la Hormiga ya presume un total de 26 goles, de los cuales 34 han sido en Liga MX, 1 en Leagues Cup y 1 en Concachampions.