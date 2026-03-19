Chivas está dominando la Liga MX con su poderoso estilo de juego, instalándose en la cima de la tabla de posiciones del Clausura 2026; sin embargo, la preocupación de muchos aficionados es que el equipo se verá debilitado en la Liguilla por culpa de la Selección Mexicana.

Tal y como ya se sabía, los directivos de la Liga MX decidieron brindarle todo el apoyo al Tricolor de cara al Mundial del 2026, por lo que cederán a sus seleccionados de cara a la Liguilla, en donde evidentemente el más perjudicado será el Guadalajara.

Sin embargo, debido al brillante desempeño que están demostrando los futbolistas rojiblancos en el torneo local, el exjugador y ahora analista deportivo, Roberto Gómez Junco, aseguró que pese a las bajas que registrará el Rebaño, los rivales deben seguirlo considerando un serio candidato al título.

“Unas Chivas que ya saben que en el tramo final, en la Liguilla, deberán prescindir de varios futbolistas, pero están dominando a tal grado lo que juegan en lo colectivo que amenazan incluso con, supliendo a los que deban suplir, competirle a cualquiera.

“Que nadie descarte a estas Chivas como candidatas al título en el torneo interno porque el futbol que están desplegando puede alcanzarles, incluso, con esas ausencias”, dijo el exfutbolista en su cuenta de Instagram.

¿Quiénes son los jugadores que reportarían con la Selección Mexicana de cara a la Liguilla?