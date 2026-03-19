La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que el entrenador Javier Aguirre continúa delimitando su convocatoria de cara a dicha competencia, en donde todo parece indicar de que Chivas será la base de la Selección Mexicana según dejó entrever en su más reciente convocatoria.
El Vasco por fin liberó la lista de convocados con los que encarará los compromisos contra Portugal y Bélgica, en donde al ser Fecha FIFA, puede echar mano de todos los jugadores, incluyendo los que participan en Europa.
Pese a que puede llamar a los mejores mexicanos, Javier Aguirre volvió a convertir al Guadalajara en la base del Tricolor al llamarle a cinco jugadores que son Raúl Rangel, Richy Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.
Hay que recordar que a comienzos de mayo, el seleccionador de México concentrará a todos los futbolistas para tener una mini pretemporada, por lo que dichos elementos no participarán en la Liguilla con sus respectivos clubes, en donde evidentemente el más perjudicado será el chiverío.
Convocatoria completa de México para enfrentar a Portugal y Béligica
Raúl Rangel – Chivas
Guillermo Ochoa – AEL Limassol
Carlos Acevedo – Santos Laguna
Richard Ledezma – Chivas
Jorge Sánchez – PAOK
César Montes – Lokomotiv
Israel Reyes – Club América
Johan Vázquez – Genoa
Everardo López – Toluca
Jesús Gallardo – Toluca
Jesús Angulo – Tigres
Denzell García – FC Juárez
Erik Lira – Cruz Azul
Obed Vargas – Atlético de Madrid
Álvaro Fidalgo – Betis
Orbelín Pineda – AEK Atenas
Carlos Rodríguez – Cruz Azul
Erick Sánchez – Club América
Brian Gutiérrez – Chivas
Roberto Alvarado – Chivas
Germán Berterame – Inter Miami
Julián Quiñones – Al-Qadsiah
Alexis Vega – Toluca
Guillermo Martínez – Pumas
Raúl Jiménez – Fulham
Armando González – Chivas
¿Cuándo se jugarán los partidos contra Portugal y Bélgica?
La Selección Mexicana está por ponerle fin a sus duelos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo, en donde el siguiente rival será Portugal, duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y posteriormente, contra Bélgica, duelo que se disputará el 31 de marzo.