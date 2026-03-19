La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca, por lo que el entrenador Javier Aguirre continúa delimitando su convocatoria de cara a dicha competencia, en donde todo parece indicar de que Chivas será la base de la Selección Mexicana según dejó entrever en su más reciente convocatoria.

El Vasco por fin liberó la lista de convocados con los que encarará los compromisos contra Portugal y Bélgica, en donde al ser Fecha FIFA, puede echar mano de todos los jugadores, incluyendo los que participan en Europa.

Pese a que puede llamar a los mejores mexicanos, Javier Aguirre volvió a convertir al Guadalajara en la base del Tricolor al llamarle a cinco jugadores que son Raúl Rangel, Richy Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

Hay que recordar que a comienzos de mayo, el seleccionador de México concentrará a todos los futbolistas para tener una mini pretemporada, por lo que dichos elementos no participarán en la Liguilla con sus respectivos clubes, en donde evidentemente el más perjudicado será el chiverío.

Convocatoria completa de México para enfrentar a Portugal y Béligica

Raúl Rangel – Chivas

Guillermo Ochoa – AEL Limassol

Carlos Acevedo – Santos Laguna

Richard Ledezma – Chivas

Jorge Sánchez – PAOK

César Montes – Lokomotiv

Israel Reyes – Club América

Johan Vázquez – Genoa

Everardo López – Toluca

Jesús Gallardo – Toluca

Jesús Angulo – Tigres

Denzell García – FC Juárez

Erik Lira – Cruz Azul

Obed Vargas – Atlético de Madrid

Álvaro Fidalgo – Betis

Orbelín Pineda – AEK Atenas

Carlos Rodríguez – Cruz Azul

Erick Sánchez – Club América

Brian Gutiérrez – Chivas

Roberto Alvarado – Chivas

Germán Berterame – Inter Miami

Julián Quiñones – Al-Qadsiah

Alexis Vega – Toluca

Guillermo Martínez – Pumas

Raúl Jiménez – Fulham

Armando González – Chivas

¿Cuándo se jugarán los partidos contra Portugal y Bélgica?

La Selección Mexicana está por ponerle fin a sus duelos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo, en donde el siguiente rival será Portugal, duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y posteriormente, contra Bélgica, duelo que se disputará el 31 de marzo.