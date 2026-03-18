Gabriel Milito ha agotado su paciencia y ha decidido implementar mano dura en el interior de Chivas debido a una serie de malos comportamientos de parte de algunos jugadores que ha complicado el panorama en varios partidos de este Clausura 2026.

El Guadalajara ha sido un equipo indisciplinado, siendo blanco constante de múltiples cartones amarillos en varios compromisos, en donde algunas de esas amonestaciones se deberían meramente a reclamos, por lo que el argentino quiere erradicar ese tipo de comportamientos en la escuadra tapatía.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló que dentro del chiverío, el entrenador sudamericano ha tomado la decisión de implementar multas a los jugadores que se hagan amonestar de forma inadecuada.

“Jugadores que adquieren tarjeta amarilla por reclamo, así como lo dijo Gabriel Milito públicamente el otro día, no le gusta, le molesta mucho. Jugadores que incurran en una tarjeta amarilla que perjudique al equipo, en inferioridad numérica y que el resultado a la postre no sea lo que se tenía encaminado, sanción económica.

“Multa para meter al jugador a que con el árbitro por ganarte una amonestación en reclamo, jamás le vas a ganar. Es algo que Gabriel Milito está tratando de imponer como una ley en su equipo para el momento de apremio, para que tengan una mentalidad fría y no se enganchen“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo local se llevará a cabo el próximo sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.