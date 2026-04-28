La Liguilla del Clausura 2026 está por arrancar y con ello Chivas apunta a debutar en la Fase Final contra Tigres con un plantel plagado de cambios con respecto a lo mostrado durante la fase regular bajo la tutela de Gabriel Milito.

El Guadalajara deberá lidiar con muchas ausencias, principalmente por los llamados a Selección Mexicana que son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, en donde la gran mayoría eran titulares indiscutibles en la escuadra tapatía.

Por si fuera poco, se espera que Daniel Aguirre se pierda casi toda la Liguilla, ya que tras su lesión muscular sufrida el pasado fin de semana contra Xolos, el defensor apuntaría a volver hasta la Final, en el mejor de los escenarios.

Es por eso que Gabriel Milito deberá echar mano de los elementos de fuerzas básicas y suplentes que estaban esperando su oportunidad en el banquillo, en donde el objetivo no ha cambiado pese a las bajas, ya que la meta es ser campeones.

¿Cuál sería el mejor 11 de Chivas para la Liguilla?

Óscar Whalley

Richard Ledezma

José Castillo

Diego Campillo

Miguel Tapias

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Santiago Sandoval

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

¿Cuáles serían las opciones de cambio para este equipo?