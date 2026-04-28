Chivas está por disputar el primero de los duelos más importantes del Clausura 2026 cuando se mida a los Tigres en la Ida de los Cuartos de Final, en donde Gabriel Milito deberá solventar múltiples problemáticas para el armado de su cuadro titular.

El Guadalajara tendrá que lidiar con las ausencias de los cinco seleccionados que irán a la Copa del Mundo, que son Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, por lo que deberá recurrir a una alineación inédita.

Sin embargo, el otro problema que tendrá el entrenador argentino será el de sustituir a José Castillo, quien seguiría con problemas físicos y estaría descartado para el choque con los universitarios según reveló el comunicador Jesús Hernández.

“José Castillo no llega al sábado. Está lesionado, está tocadón (…) Elegibles para el sábado: Miguel Tapias, Ángel Chávez y Gilberto Sepúlveda“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Daniel Aguirre, fuera por lesión

El zaguero sufrió una lesión el pasado fin de semana en el duelo contra Xolos de Tijuana, por lo que estaría fuera por aproximadamente tres semanas, es decir, se perdería la Fase Final y apuntaría a regresar, en el mejor de los escenarios hasta la Final del Clausura 2026.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El primer episodio de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre el Guadalajara y los de Nuevo León se disputará el próximo sábado 2 de mayo en la cancha del Estadio Universitario, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.