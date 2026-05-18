Uno de los jugadores que Gabriel Milito cepilló y no le dio ni un minuto en el Clausura 2026 en Chivas fue Érick Gutiérrez. Tras la eliminación en la Liguilla a manos de Cruz Azul, Guti le comentó a José Castillo que tenían que reunirse en una cena antes de que se vaya.

No hay dudas de que el entrenador argentino no solo se destacó por darle su impronta al Guadalajara, la cual llevó a poder pelear de igual a igual Fiesta Grande del futbol mexicano, sino que también por ser un entrenador exigente. Por esta razón no dudó en sacar del equipo a cerca de diez jugadores por nivel, disciplina o problemas con el cuerpo técnico por no tener minutos.

Uno de los jugadores que según diferentes insiders de Chivas empezó a chocar con Gabriel Milito por no respetarle su lugar fue Érick Gutiérrez. Por esta razón en el Clausura 2026 el entrenador argentino decidió no solo colgarlo, sino que además recibió el respaldo de una directiva que entendió que era el momento de no generar ningún tipo de grieta dentro del vestidor si querían mantener el proyecto deportivo.

Érick Gutiérrez no jugó con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Tras casi seis meses sin tener minutos de juego, Érick Gutiérrez le confirmó en un comentario a José Castillo que se tienen que reunir antes de irse. “Te extraño carnal”, le comentó el defensor rojiblanco en Instagram, por lo que Guti le respondió: “Cenita antes de irme”. Sin dudas una clara confirmación de que se va.

El gesto de Érick Gutiérrez a Chivas

Uno de los futbolistas de Chivas que apareció en redes sociales para apoyar al equipo por el torneo que se hizo fue Érick Gutiérrez. El mediocampista aplaudió el posteo que hizo el Rebaño Sagrado sobre el portero mexicoespañol, mientras que el agradecimiento del club a los chivahermanos respondió con un emoticón de un corazón formado con las manos.