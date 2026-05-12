El comunicador hizo un análisis sobre los elegidos por el Vasco para abastecer la lista final del Mundial y piensa que faltaron 3 del Guadalajara.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que Javier Aguirre está trabajando a marchas forzadas para implementar su idea futbolística en su plantilla; sin embargo, acaba de dar a conocer la prelista de 55 jugadores de los cuáles se basará para elegir a los 26 que representarán a la Selección Mexicana, decisiones que causaron revuelo entre los aficionados.

Pese a que en dicho listado tiene a 8 futbolistas de Chivas, la realidad es que por el gran momento que viven otros elementos, hay seguidores y hasta especialistas que consideran que debieron aparecer más elementos rojiblancos.

Es por eso que David Medrano emitió su opinión y consideró que del Guadalajara hicieron falta, al menos, tres jugadores más en dicha prelista, ya que el Vasco descartó a Diego Campillo, Omar Govea y José Castillo.

“Ni 55 jugadores en la prelista de Javier Aguirre son suficientes para acabar con la polémica porque siempre existirán estos casos de futbolistas que uno considera que tendrían que haber estado en esa lista.

“Diego Campillo, ha sido de lo mejor del torneo el zaguero central de Chivas, de lo mejor y no está en la lista de los 55 (…) José Castillo, sólido defensa de Chivas y borrado (…) Omar Govea de Chivas”, explicó el comunicador en un video para TV Azteca.

Los jugadores de Chivas que tienen su lugar seguro en el Mundial

Raúl Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Armando González

¿Cuáles jugadores de Chivas están en la prelista de 55 futbolistas del Mundial 2026?

Bryan González

Efraín Álvarez

Richard Ledezma

La prelista completa de futbolistas para el Mundial con México