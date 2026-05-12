Brian Gutiérrez tiene un firme objetivo con la Selección Mexicana, el cual, por lo que se ve, está cerca de lograr.

Chivas aportó, al menos hasta el momento, a cinco futbolistas para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, siendo Brian Gutiérrez una de las mayores sorpresas dentro de la convocatoria. El mediocampista llegó a la Liga MX hace menos de seis meses y rápidamente logró consolidarse dentro del Guadalajara, al grado de ganarse un lugar con el Tri y perfilarse como uno de los nombres seguros para la Copa del Mundo.

Sin embargo, el gran objetivo de Brian Gutiérrez no es simplemente formar parte de la lista mundialista. El futbolista rojiblanco se ha puesto una meta muchísimo más ambiciosa: convertirse en titular indiscutible de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, algo que él mismo compartió recientemente durante una entrevista con Vamos Show.

Durante dicha conversación, Brian dejó claro que tiene muchísima confianza tanto en su talento como en sus capacidades. Aunque reconoció que “cualquier jugador quiere ser titular” y que es normal aspirar siempre a tener más minutos dentro del campo, el mediocampista rojiblanco aseguró que genuinamente se ve con posibilidades reales de formar parte del once inicial de México en el torneo más importante del futbol mundial.

Incluso, Brian explicó que el estilo de juego que maneja actualmente la Selección Mexicana favorece mucho sus características, ya que con el Tri puede desempeñarse en una posición mucho más adelantada y completamente enfocada en labores ofensivas, rol que considera natural para él. Esto contrasta bastante con lo que vive en Chivas, donde Gabriel Milito suele utilizarlo como doble pivote, obligándolo a participar mucho más en tareas defensivas.

Brian Gutiérrez tiene seguro su lugar en el Mundial al perderse la Liguilla con Chivas

La presencia de Brian Gutiérrez en el Mundial 2026 prácticamente estaría asegurada debido al acuerdo anunciado previamente por Duilio Davino. Según explicó el directivo, cualquier jugador que se pierda la Liguilla de la Liga MX por permanecer concentrado con la Selección Mexicana es porque ya tiene garantizado su lugar en la lista final para la Copa del Mundo.

Por ello, Brian Gutiérrez y los otros cuatro futbolistas de Chivas convocados por el Tri ya tendrían asegurada su participación en el máximo torneo internacional, situación que representa un enorme reconocimiento tanto para los jugadores como para el propio Guadalajara.