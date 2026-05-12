Chepo de la Torre fue contundente al señalar el principal peligro que enfrentará Chivas en su choque contra Cruz Azul.

Las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ya se encuentran a la vuelta de la esquina y uno de los personajes que dio su punto de vista sobre la serie entre Chivas y Cruz Azul fue José Manuel de la Torre.

El exentrenador del Club Deportivo Guadalajara aseguró que el Rebaño Sagrado enfrentará un reto todavía más complicado que el vivido en la ronda anterior, principalmente por el momento que atraviesa La Máquina.

En entrevista con Claro Sports en W Deportes, el “Chepo” reconoció que el siguiente escalón siempre termina siendo el más difícil dentro de una Liguilla.

“Mira, el escalón más difícil es el que sigue porque no hay otro. Todos los equipos son diferentes y tienen sus capacidades”, comentó el estratega mexicano.

De la misma manera, José Manuel de la Torre consideró que Tigres terminó pagando caro haber subestimado a Chivas en los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026.

“Chepo” de la Torre hablo sobre la serie entre Chivas y Cruz Azul.

“Yo creo que Tigres subestimó un poco y cuando se vio un poquito forzado ya no le alcanzó” señaló.

Sin embargo, “Chepo” de la Torre dejó claro que los pupilos de Joel Huiqui representan un desafío completamente distinto: “Cruz Azul es diferente, viene al alza y es otro tipo de rival. Ninguno va a ser fácil”, finalizó.

Fecha, hora y dónde ver a Ida de las Semifinales entre Chivas y Cruz Azul

El compromiso de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 se celebrará este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México,y será transmitido por medio de TUDN, Canal 5 y ViX.