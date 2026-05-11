Santiago Sandoval se vistió de héroe al marcar los dos goles con los que Chivas dejó fuera a Tigres en los Cuartos de Final.

La actuación de Santiago Sandoval ante Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 quedará marcada como una de las noches más importantes en el inicio de su carrera.

El futbolista de 18 años de edad se convirtió en la gran figura del encuentro al marcar los dos goles con los queClub Deportivo Guadalajara consiguió su pase a las Semifinales, desatando la euforia de la afición rojiblanca en el Estadio Akron.

El impacto de Santiago Sandoval dentro del terreno de juego también comienza a verse reflejado fuera de él. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, actualmente tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, una cifra que podría aumentar considerablemente si mantiene el nivel mostrado en la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

La directiva y el cuerpo técnico consideran que tiene condiciones para convertirse en uno de los referentes del equipo a futuro, especialmente después de responder con autoridad en una serie de alta exigencia frente a Tigres.

Santiago Sandoval fue clave en la victoria de Chivas ante Tigres.

Ahora, Santiago Sandoval buscará mantener el gran momento que atraviesa en las Semifinales del, donde Chivas se medirá a Cruz Azul, quien eliminó a los Rojinegros del Atlas en los Cuartos de Final.

¿Cuándo es el partido de Ida de las Semifinales entre Chivas y Cruz Azul?

El encuentro de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Cruz Azul y Club Deportivo Guadalajara se disputará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte.

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión podrá seguirse a través de TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX.