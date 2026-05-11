Chivas se alista para enfrentar a Cruz Azul. De cara a la serie por la Liguilla repasamos la diferencia de salarios que hay entre Gabriel Milito y Joel Huiqui.

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se llevarán adelante esta semana en la que Chivas enfrentará a Cruz Azul. De cara al cruce entre el Guadalajara y la Máquina, repasamos las millonarias diferencias de salario que hay entre el que gana Gabriel Milito y Joel Huiqui.

No hay dudas de que tanto la directiva celeste como la rojiblanca han decidido apostar por cuerpos técnicos que están acostumbrados a trabajar con jóvenes. Sin embargo, en el caso del técnico argentino ya viene de un año en la misma línea, mientras que el mexicano tuvo su estreno en el primer equipo de la Máquina en la Liguilla.

Los salarios de Gabriel Milito y Joel Huiqui

En medio de este contexto, Chivas y Cruz Azul se enfrentan esta semana por la Semifinales de la Liguilla, motivo por el cual vale la pena repasar cuál es el salario de cada entrenador. Según lo informado por César Huerta, reconocido periodista de ESPN, Gabriel Milito cobra 1.8 millones de dólares al año. Esta cifra significa 32 millones de pesos mexicanos.

Imagen generada por CHATGPT.

En la otra vereda se encuentra un Joel Huiqui que comienza su camino en el primer equipo de la Máquina de forma intempestiva luego de que la directiva haya decidido despedir a Nicolás Larcamón. Por esta razón el entrenador que forma jugadores en la Máquina percibe entre unos 50 y 100 mil pesos mexicanos al mes, lo que equivale 1.2 millones de pesos al año según lo informado por Vamos Azul. Es decir, hay una diferencia de 30.8 millones de pesos entre los dos sueldos.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida entre Chivas y Cruz Azul se jugará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.