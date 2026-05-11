Chivas enfrentará a Cruz Azul en las Semifinales y Villa Villa ya señaló la razón por la que el Rebaño Sagrado tendría un punto a favor.

La serie entre Chivas y Cruz Azul por las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ya comenzó a generar debate fuera de la cancha, y uno de los que opinó al respecto fue el analista Omar Villa Villa.

El comentarista Azteca Deportes aseguró que el Club Deportivo Guadalajara cuenta con una ventaja importante sobre La Máquina, especialmente en un aspecto que podría terminar siendo determinante.

Para Villa Villa, la experiencia del entrenador del Rebaño Sagrado podría marcar diferencia: “Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Chivas en esta serie contra Cruz Azul está en la banca, porque el Guadalajara tiene a un entrenador con un recorrido mucho mayor que hoy en día tiene Cruz Azul”, mencionó.

Además, el comentarista explicó que en instancias definitivas como unas Semifinales, las decisiones tácticas suelen tener un peso enorme en el resultado final.

“Lo hemos visto que en este tipo de instancias moverle a las estrategias, el planteamiento y la inteligencia que tengan desde el banquillo también tiene mucho que ver al momento de conseguir un resultado”, añadió.

¿Cuándo se jugará la Semifinal de Ida y Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

Este lunes la Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de las Semifinales del Torneo Clausura 2026. El partido de Ida se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte, mientras que el encuentro de Vuelta se celebrará el sábado 16 del presente mes en el Jalisco.