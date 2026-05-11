La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara, hizo todo lo posible para jugar la Semifinal de Vuelta en el Estadio Akron

La directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara, sí intentó disputar la Semifinal de Vuelta del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Akron; sin embargo, la petición fue rechazada debido a los compromisos establecidos por la FIFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

De acuerdo con información del comunicador Edgar Ramos, Chivas realizó las gestiones necesarias para poder utilizar su estadio durante la serie ante Cruz Azul, pero los tiempos simplemente no cuadraron.

Los inmuebles mundialistas deben ser entregados oficialmente a FIFA a más tardar el 14 de mayo, mientras que el encuentro de Vuelta está programado para disputarse el sábado 16.

El caso del conjunto de La Máquina fue distinto, pues sí recibieron autorización para jugar en el Estadio Azteca, ahora conocido comercialmente como Estadio Banorte, debido a que su partido todavía entraba dentro de los plazos permitidos antes de la entrega oficial.

De esta manera, el Club Deportivo Guadalajara tendrá que volver a su antigua casa, el Estadio Jalisco, para recibir a Cruz Azul en las Semifinales del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llega Chivas y Cruz Azul a las Semifinales del Torneo Clausura 2026?

Chivas llega a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 luego de empatar el global 2-2 ante Tigres, con doblete de Santiago Sandoval, haciendo valer la posición en la tabla general para avanzar a la siguiente fase, mientras que Cruz Azul eliminó 4-2 a los Rojinegros del Atlas.