Chivas se prepara para jugar ante Cruz Azul por la Semifinal de la Liguilla. De cara al partido de vuelta la directiva rojiblanca genera malestar entre los aficionados por su decisión con los abonados.

Chivas logró superar a Tigres en los Cuartos de Final de la Liguilla y enfrentará a Cruz Azul en Semifinales. Como se sabe el partido se llevará adelante en el Estadio Jalisco y la directiva generó polémica porque no puede cumplir con las preferencias de cada uno de los chivabonos, por los que hay varios aficionados que serán reacomodados y recibirán su entrada a costo cero.

Como se sabe el Estadio Akron será una de las tres sedes de México para recibir el Mundial del 2026. Por esta razón el conjunto rojiblanco decidió ya dejarlo en manos de la FIFA para que lo alisten de la mejor manera para la cita mundialista que iniciará el próximo 12 de junio.

En medio de este contexto, un dolor de cabeza le llegó a la directiva de Chivas debido a que tiene que jugar en el Estadio Jalisco, un recinto que tiene menos lugares para abonados. José María Garrido reveló que el Guadalajara tomó la decisión de reubicar a ciertos abonados y darle a cambios su entrada a costo cero.

El Estadio Jalisco será la casa de Chivas en a Semifinal de la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

“Se acerca una de las noches más importantes del torneo y el Estadio Jalisco volverá a pintarse de rojo y blanco. En esta Semifinal de Liga MX Varonil Chivas vs. Cruz Azul, tu apoyo será fundamental para alentar juntos al Rebaño en busca del pase a la gran final. Si recibiste este correo, es porque debido a la poca disponibilidad en la zona inferior del Estadio para este encuentro, tus Chivabonos deberán ser reubicados a una zona superior del Estadio Jalisco. Como agradecimiento a tu comprensión y apoyo incondicional, tus boletos para este partido serán totalmente cortesía de la Directiva”, comunicaron vía correo electrónico.

Y agregan: “En caso de que recibas adicionalmente un correo de ‘Preventa’, significa que también cuentas con Chivabonos que no fueron afectados por esta reubicación, por lo que deberás completar la dinámica de compra correspondiente para esos lugares”. Sin dudas una decisión polémica porque hay aficionados que deberán estar en otro lugar del Estadio Jalisco.

¿A qué hora se juega la ida de Chivas vs. Cruz Azul?

La ida entre Chivas y Cruz Azul se jugará el próximo miércoles 13 de mayo en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego será transmitido por TUDN, Canal 5 y VIX, mientras que en Estados Unidos por VIX.