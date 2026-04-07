Chivas está viviendo uno de los mejores torneos en su historia en este Clausura 2026, en donde sigue sumando puntos y enamorando a propios y extraños por su estilo de juego; sin embargo, dentro del redil han surgido algunas preocupaciones de cara a la Liguilla.

Aunque lo más obvio sería pensar en que la atención del Guadalajara estaría puesta en cómo reemplazar a los jugadores que se marcharán para la Fase Final para reportar con Javier Aguirre en la Selección Mexicana, la realidad es que eso no estaría inquietando dentro del club tapatío.

El portal Mediotiempo destapó que en el chiverío habría preocupaciones por su inminente mudanza al Estadio Jalisco para una eventual Final del Clausura 2026, ya que existe mucha diferencia de instalaciones con el Estadio Akron, lo que complicaría desde la ubicación de los abonados hasta las transmisiones por Amazon Prime.

“Saca resultados positivos, también genera algunos dolores de cabeza dentro de Verde Valle (…) Cualquiera pensaría que es porque el Vasco los va a desmantelar antes de la Liguilla, pero eso no genera ningún tipo de preocupación, sino que el problema es que deben dejar el Estadio Akron y mudarse al arcaico Estadio Jalisco.

“El principal problema es porque deberá darle boletos a los palcohabientes y dueños de butacas, luego tendrá que acomodar a los chivabonados, pero también tiene otro tema, el que en el Akron ya tienen todo puesto para sacar la señal de Amazon Prime y como les dije, el Jalisco está arcaico“, se lee en la columna del Bolero en Mediotiempo.

¿Cuándo deberá Chivas entregar el Estadio Akron a la FIFA?

Hace unos días, la Federación Mexicana de Futbol destapó que el Guadalajara podrá entregar las instalaciones del Estadio Akron para el 13 de mayo, es decir, tendría la posibilidad de jugar en casa los Cuartos de Final y hasta la Semifinal, por lo que deberá mudarse al Estadio Jalisco para una eventual Final del Clausura 2026.