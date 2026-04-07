La Copa del Mundo 2026 está cada día más cerca; sin embargo, Chivas sorprendió a propios y extraños al anunciar una importante transformación en el Estadio Akron tras el partido contra Pumas y a menos de dos meses del arranque del torneo más importante del planeta.

Pese a que ya se llevaron a cabo partidos oficiales de Repechaje rumbo al Mundial con autorización de la FIFA, el Guadalajara anunció que volverá a cambiar el césped del recinto tapatío, trabajos que ya iniciaron y que se tenía previsto por la directiva.

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que el Estadio Akron ya colocará el “pasto de verano”, es decir, el césped híbrido que exige la FIFA para la Copa del Mundo, en donde se estarán realizando trabajos por casi dos semanas en el Coloso de Zapopan.

“Después de cumplir cabalmente con todos los estándares necesarios para albergar una competencia oficial de FIFA, como lo fue el Torneo Clasificatorio a la Copa Mundial de 2026, la cancha del Estadio Akron, que ya cuenta con el sello FIFA Quality PRO, dará el siguiente paso en su proceso de mejora y adecuación de cara a la máxima justa de futbol internacional.

“La etapa final de dicho trabajo, el cual consistirá básicamente en la sustitución del pasto de invierno por pasto de verano, inició de inmediato tras el partido de Liga MX entre Chivas y Pumas”, se lee en un comunicado difundido por el club.

Hay que recordar que durante el verano del 2025 se llevaron a cabo una serie de trabajos en el terreno de juego del recinto rojiblanco, por lo que inclusive se retrasó el debut del chiverío en el Apertura 2025, aunque ya se tenían previstos estos cambios para estas fechas, antes de la Copa del Mundo.

¿Cuándo podrá jugar Chivas en el Estadio Akron?

El Guadalajara confirmó que los trabajos se estarían realizando a marchas forzadas; sin embargo, dejó en claro que no habrá impedimento para que el Rebaño juegue en casa el próximo duelo del calendario en suelo tapatío, el cual se llevará a cabo el 18 de abril cuando reciban al Puebla.

“Cabe mencionar que tales labores se realizarán durante 11 días y todo estará listo para que se lleve a cabo el encuentro de la Jornada 15 del Torneo de Clausura 2026 entre Guadalajara y Puebla, programado para el 18 de abril”, concluyó el comunicado.