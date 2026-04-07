El Clausura 2026 no terminó de disputar la fase regular y el mercado de pases ya toca la puerta de Chivas. Según lo informado por Pepe Del Bosque, periodista de TNT Sports y HBO, Copenhague sigue al detalle a otros tres jugadores de Chivas: Diego Campillo, Roberto Alvarado y Daniel Aguirre. Sin embargo, el precio de las cartas de los jugadores sería el motivo por el que no saldrían del equipo.

No hay dudas de que Gabriel Milito logró potenciar a un Guadalajara que no encontraba rumbo a pesar de invertir en jugadores que eran promesas. Desde la llegada del entrenador argentino al Guadalajara diferentes elementos de fuerzas básicas fueron probados y utilizados en el primer tiempo como el caso de Santiago Sandoval, Miguel Gómez y Samir Inda.

En medio de este contexto en el que Chivas es líder en solitario de la Liga MX dan a conocer que Copenhague no estaría interesado solamente en Raúl Rangel, sino que también en tres jugadores. Según lo informado por Pepe Del Bosque en Apuntes de Rabona hay tres jugadores que siguen de cerca el conjunto de Dinamarca.

Diego Campillo sería pretendido por Copenhague. (Foto: IMAGO7)

“El Copenhague está viendo a más de dos de Chivas. El Copenhague tiene el precio por el que le están dando. Eso está confirmado al cien por ciento porque yo sé qué gente de Copenhague está viendo a gente de la Liga MX”, informó. Y agregó: “Está también Campillo, hasta Aguirre y hasta el Piojo Alvarado. Han visto a Chivas a detalle”.

¿Por qué Chivas no vendió a Raúl Rangel?

Como se sabe Chivas recibió una oferta de Copenhague por Raúl Ragel hace unos meses. Según lo informado por Jesús Bernal el Guadalajara rechazó la oferta porque era baja.