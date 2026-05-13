El gremio arbitral nuevamente es el protagonista de la noche al no sancionar una expulsión clarísima contra La Máquina.

El arbitraje sigue siendo el principal enemigo de Chivas en el Clausura 2026, en donde ni el apoyo de la tecnología evita las equivocaciones de los silbantes, ya que en la Ida de las Semifinales contra Cruz Azul le perdonaron una expulsión clarísima de Christian Ebere.

En una jugada en la que el Guadalajara alejó el peligro de su portería, Diego Campillo intentó salir jugando ante la presión del nigeriano, quien le enterró los tachones en el tobillo, jugada que fue sancionada con tarjeta amarilla.

Sin embargo, tras las repeticiones se observó la clara agresión del africano sobre el futbolista del chiverío, jugada que desató polémica en redes sociales debido a la nueva pifia de los colegiados.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.