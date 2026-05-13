El Guadalajara estuvo a punto de adelantarse en la serie de Semifinales, pero el poste se lo negó.

Chivas y Cruz Azul protagonizan una serie de poder a poder en búsqueda del boleto a la Final del Clausura 2026, en donde el Rebaño Sagrado no tiene la intención de regalar el duelo de Ida como en los Cuartos de Final, por lo que buscaron imponer condiciones desde el primer duelo.

En una descolgada por izquierda, el Cotorro González mandó un trazo a segundo poste que fue desviado por Kevin Mier con un puñetazo; sin embargo, el rebote le quedó a Richy Ledezma, quien sacó un derechazo que se estrelló en el largueroi de forma dramática.

Gabriel Milito decidió repetir alineación del duelo de Vuelta frente a los Tigres, con dos centros delanteros en el ataque, por lo que tratarán de imponer condiciones frente a Willer Ditta y Gonzalo Piovi.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Cruz Azul en el Estadio Jalisco?

El duelo de Vuelta de la Semifinal y que definirá al primer Finalista del Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo sábado 16 de mayo en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.