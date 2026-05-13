Chivas Sub-21 jugó un partidazo y se impuso de la mejor manera ante América en la Final de la Liguilla del Clausura 2026. Todas las incidencias del partido a continuación.

En el Estadio Akron Chivas se impuso de la mejor manera en la ida de los Gran Final de la Liguilla luego de golear por 4-1 a América. El equipo de Luis Arce se impuso gracias a un doblete de Esteban Mendoza y Jesús Hernández.

El equipo rojiblanco llegaba a este encuentro como uno de los mejores de la fase regular tras ser segundo detrás de los azulcremas que fueron superlíderes por diferencia de gol. Para disputar la definición superaron en Cuartos de Final a Atlas y en la Semifinal a FC Juárez.

En la primera de las dos finales el Guadalajara comenzó de la mejor manera porque antes de los 10 minutos Mendoza abrió el marcador de pelota parada para poner el 1-0. A pesar de la diferencia el conjunto rojiblanco se mostró firme al momento de defender y de ser necesario Robinho aparecía como en el minuto 27 para evitar el empate.

Chivas goleó a América por 4-1. (Foto: IMAGO7)

El segundo gol llegó a minutos del cierre del descanso con un gran pase de Galleta García y, entre los dos centrales, Jesús Hernández ganó, se llevó de la mejor manera el balón, dejó por el piso a los defensa y anotó un golazo para irse al vestidor con un merecido 2-0 a favor.

En la segunda mitad se mantuvo la tónica y Mendoza amplió la diferencia con otro gran gol para el 3-0 parcial. Sin embargo, al 74 América encontró los espacios y descontó para dejar la serie abierta, pero Jesús Hernández apareció con otro golazo de larga distancia. Cabe destacar que la vuelta se jugará el próximo domingo por la mañana en las instalaciones de las Águilas.

Los golazos de Chivas Sub-21

La atajada de Robinho ante América Sub-21