En el Estadio Akron se vive una verdadera fiesta debido a que Chivas Sub-21 se impone por 2-0 ante América en la Final de la Liguilla. El segundo gol llegó de la mano de Jesús Hernández quien dejó por el piso a toda la defensa azulcrema para anotar.

El equipo de Luis García ya se había adelantado ante de los primeros 10 minutos desde la pelota parada. Martínez lanzó un centró de la mejor manera para que Mendoza le gane al defensa y anote el 1-0 parcial.

Antes de que termine el primer tiempo Jesús Hernández ganó en la altura y con una gran recepción se llevó la pelota. En el área de América dejó por el piso a dos defensores y con la tranquilidad de un gran delantero remató fuerte para marcar el 2-0. Golazo del Guadalajara para sacar diferencias en el Estadio Akron.

Golazo de Jesús Hernández