Finalmente Tapatío logró volver a clasificar a una Liguilla, tras finalizar en la séptima posición de la tabla general de posiciones, y enfrentará a Cancún FC. La Liga de Expansión MX confirmó día y horario para la ida, por lo que repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido de los Cabritos.

El equipo de Pepe Meléndez ha tenido un inicio irregular debido a que lograba superar a varios equipos con claras diferencias, pero ante rivales de mayor peso le costó. A su vez, el último fin de semana perdió por 3-1 ante Dorados, club que no logró la clasificación a la Fiesta Grande.

En los Cuartos de Final de la Liguilla Tapatío enfrentará a Cancún FC que finalizó en la segunda posición con 25 puntos y que viene de superar por 2-1 a Leones Negros.

¿Cuándo y dónde juega Tapatío contra Necaxa por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026?

La ida de los Cuartos de Final de la Liguilla entre Tapatío y Cancún FC se llevará adelante el próximo jueves 23 de abril a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Gregorio ‘Tepa’ Gómez. La vuelta se jugará el domingo 25 de abril a las 19:00 en el Estadio Andrés Quintana Roo.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Cancún FC vs. Tapatío por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla?

El partido entre Tapatío y Cancún FC se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Disney en México, mientras que en Estados Unidos por AYM Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los cabritos.