El sábado Chivas volvió a dar cátedra debido a que superó por 5-0 a Puebla por la jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Akron, Gabriel Milito confirmó cuándo podría darse el regreso de los lesionados: Richard Ledezma, Omar Govea y Ángel Sepulveda.

No hay dudas de que en la Liguilla del Clausura 2026 el Guadalajara estará totalmente afectado porque tendrá bajas por la convocatoria de la Selección Mexicana para jugar la Copa del Mundo 2026. Por esta razón el Rebaño Sagrado cuida a todos los jugadores porque una baja desacomoda la alineación.

El sábado Chivas volvió a jugar bien y, como debía ser, expuso a un Puebla que es uno de los equipos de más bajo nivel en la Liga MX. Tras lo sucedido contra la Franja, Gabriel Milito habló en conferencia de prensa y señaló cómo se encuentran los lesionados y si estarán disponibles para enfrentar a Necaxa.

Omar Govea podría ser más dos partidos.

“Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, respondió el entrenador argentino tras la victoria en el Estadio Akron.

¿A qué hora se juega Necaxa vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo miércoles a las 21:00 en el Estadio Victoria. El partido se podrá ver en territorio mexicano por Azteca Deportes y Claro Sports.