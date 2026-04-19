El nombre de Armando “Hormiga” González ya empieza a resonar más allá de México debido al gran momento que vive en el Club Deportivo Guadalajara desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica.

De acuerdo con información de 365Scores, el Sporting de Lisboa, donde inició su carrera Cristiano Ronaldo, ha puesto la mira en el canterano de Chivas de cara a la Temporada 2026-2027.

Según la fuente antes mencionada, el conjunto portugués busca negociar la cláusula de recisión que ronda los 15 millones de dólares, equivalente a poco más de 260 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual.

Armando González es objeto del deseo del Sporting de Lisboa.

Sin embargo, la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por Amaury Vergara, opta por manejar la situación con cautela y no contemplaría escuchar ofertas por su goleador hasta después de la Copa del Mundo.

¿Qué otros equipos de Europa están interesados en Armando González?

Son varios los equipos de Europa que han mostrado interés en Armando González, como el FC Barcelona, Borussia Dortmund, Celtic y Feyenoord, por lo que el Sporting de Lisboa no la tendrá nada fácil en verano próximo.