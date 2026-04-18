Armando González registra dos partidos sin anotar con el Club Deportivo Guadalajara, así que sobre esto Gabriel Milito fue cuestionado en conferencia de prensa tras la goleda ante el Puebla.

El estratega argentino mantuvo la calma y dejó en claro su total confianza en la “Hormiga” González, asegurando que el gol llegará muy pronto.

“No pudo marcar hoy ni en el partido anterior, pero siempre tiene opciones. Seguimos contando con sus goles, el equipo los necesita“, dijo el timonel del Rebaño Sagrado.

“Está tranquilo, sería un problema si se pusiera nervioso. Es un goleador implacable y va a volver a marcar. Donde juegue, opciones va a tener y los goles llegarán”, agregó.

Cabe destacar que el delantero de 22 años se mantiene en la pelea por el título de goleo junto a Joao Pedro, elemento del Atlético de San Luis, con quien comparte el liderato con 12 anotaciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El Club Deportivo Guadalajara regresa a la actividad este miércoles 22 de abril cuando se enfrente en calidad de visitante a los Rayos del Necaxa, como parte de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2026, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.