Raúl Rangel apunta a ser uno de los futbolistas mexicanos más observados después de la Copa del Mundo.

Raúl Rangel se ha consolidado como uno de los futbolistas más importantes del Club Deportivo Guadalajara y también como uno de los porteros mexicanos con mayor proyección de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Gracias a sus actuaciones con Chivas y sus recientes convocatorias con la Selección Mexicana, su valor de mercado ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos meses.

De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, el guardameta azteca cuenta actualmente con un valor de mercado de 6.5 millones de euros, la cifra más alta de su carrera hasta el momento.

La próxima Copa del Mundo podría representar un punto de inflexión en la carrera del “Tala” Rangel, ya que su destacada participación con la Selección Mexicana aumentaría su exposición internacional y podría despertar el interés de clubes europeos.

Ante ese escenario, en Verde Valle tendrían claro que no dejarían salir fácilmente a uno de sus activos más importantes. Si Raúl Rangel logra consolidarse como una de las figuras del combinado nacional durante el Mundial, Chivas podría exigir una cifra superior a su valor actual de mercado para negociar una posible transferencia al extranjero.

Raúl Rangel se perfila como el portero titular de la Selección Mexicana.

¿Cuándo reporta Chivas de cara al Torneo Apertura 2026?

Luego de quedar fuera en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara puso fin a su actividad competitiva del semestre y concedió un periodo vacacional a los integrantes de su plantilla.

No obstante, el descanso será breve para el Rebaño Sagrado, ya que el próximo 15 de junio los futbolistas reportarán nuevamente en Verde Valle para comenzar los trabajos de pretemporada bajo la dirección técnica de Gabriel Milito, quien buscará imprimir su idea de juego desde los primeros días de preparación con miras al Torneo Apertura 2026.