Samir Inda apunta a ser uno de los futbolistas más afectados si Chivas concreta el fichaje de Iván Tona para el Apertura 2026.

Samir Inda es uno de los jóvenes que más expectativas ha generado dentro de las fuerzas básicas de Chivas. El mediocampista ha destacado por su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desempeñarse en distintas funciones dentro del centro del campo, cualidades que lo han colocado como una de las principales apuestas a futuro de la institución rojiblanca.

Sin embargo, el panorama para el canterano podría complicarse de cara al Torneo Apertura 2026, pues en los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el Rebaño Sagrado incorpore a Iván Tona, futbolista que también se desempeña en la zona medular y que llegaría con la intención de competir por un lugar dentro del primer equipo bajo las órdenes de Gabriel Milito.

La eventual llegada de Iván Tona aumentaría la competencia en una posición donde ya existen varios elementos buscando minutos. Esto obligaría a Samir Inda a redoblar esfuerzos para mantenerse dentro de la consideración del cuerpo técnico.

Aunque la incorporación de nuevos jugadores suele fortalecer a los equipos, también puede representar un obstáculo para los jóvenes talentos que buscan consolidarse. En el caso de Inda, la presencia de un futbolista con experiencia y proyección como Iván Tona podría reducir las oportunidades inmediatas de mostrar sus condiciones en el primer equipo.

¿Cuándo reporta Chivas a pretemporada de cara al Torneo Apertura 2026?

Tras su eliminación en las Semifinales del Torneo Clausura 2026 frente a Cruz Azul, el Club Deportivo Guadalajara dio por concluida su participación en el semestre y otorgó un periodo de descanso a sus futbolistas.

Sin embargo, el plantel de Chivas volverá a la actividad el próximo 15 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente la pretemporada bajo las órdenes de Gabriel Milito con la mirada puesta en el Torneo Apertura 2026.