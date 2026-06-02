Mientras su nombre aparece en el radar de Xolos, revisamos la cotización actual de Yael Padilla y lo que representa para Chivas.

Los movimientos de Chivasde cara al Torneo Apertura 2026 continúan generando expectativa, especialmente por las negociaciones que mantiene la directiva rojiblanca con Xolos de Tijuana para concretar la llegada de Kevin Castañeda.

En medio de las conversaciones entre ambas instituciones, ha surgido el nombre de Yael Padilla como una de las piezas que podrían entrar en la operación para facilitar el acuerdo.

El joven atacante, surgido de las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara, es considerado uno de los futbolistas con mayor proyección dentro de la cantera rojiblanca.

La posibilidad de sumar a un jugador joven, con experiencia en Primera División y todavía con un amplio margen de crecimiento, convertiría al atacante en un activo atractivo para el conjunto fronterizo.

Yael Padilla podría marcharse a los Xolos de Tijuana.

¿Cuál es el valor de mercado de Yael Padilla?

En cuanto a su valor de mercado, Yael Padilla se encuentra tasado actualmente en aproximadamente 2 millones de euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt. Esta cifra lo coloca entre los futbolistas jóvenes más valiosos de la plantilla del Rebaño Sagrado.