El conjunto rojiblanco continúa fortaleciendo su proceso de captación y ahora pondrá la mira en el talento potosino.

El Club Deportivo Guadalajara, reconocido como una de las instituciones más emblemáticas y exitosas del futbol mexicano, realizará visorias gratuitas en San Luis Potosí con la intención de identificar jóvenes talentos que puedan integrarse a su proceso formativo y convertirse en futuros elementos de sus fuerzas básicas.

De acuerdo con la información que compartió Chivas, las pruebas se llevarán a cabo los días 19 y 20 de junio en las instalaciones del Centro Deportivo Integral La Garita.

Cabe mencionar que las visorias darán inicio el 19 de junio, comenzando con las categorías 2010 y 2011 a las 16:00 horas.

Más tarde, a las 18:00 horas, será el turno de los futbolistas pertenecientes a la categoría 2012, quienes también tendrán la oportunidad de mostrar su talento ante los visores del Rebaño Sagrado.

Las actividades continuarán el 20 de junio, cuando los jugadores de las categorías 2013 y 2014 salten a la cancha desde las 9:00 de la mañana.

Posteriormente, a partir de las 10:30 horas, será el turno de los futbolistas nacidos en 2015 y 2016, quienes buscarán convencer a los visores de Chivas con sus condiciones dentro del terreno de juego.

¿En qué plataforma se registra para ser parte de las visorias de Chivas?

Las autoridades organizadoras informaron que el registro no tiene ningún costo y deberá completarse de manera anticipada a través del sitio oficial de las visorias del Club Deportivo Guadalajara, así que los interesados podrán asegurar su participación ingresando a visoriachivas.com.mx y llenando el formulario correspondiente.