El partido de Chivas ante Juárez en la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026 podría representar mucho más que la oportunidad de sumar sus primeros puntos. Después de caer frente al Toluca en el debut, el Rebaño Sagrado llega con la obligación de ofrecer una mejor versión futbolística y, sobre todo, un resultado positivo que calme el ambiente alrededor del equipo. Y es que un nuevo tropiezo provocaría presión sobre Gabriel Milito.

La derrota contra los Diablos Rojos dejó un sabor amargo entre la afición rojiblanca. Más allá del marcador, el descontento surgió porque el Club Deportivo Guadalajara volvió a perder frente a un rival que también apunta a pelear por el campeonato, una situación que ha sido recurrente bajo el mando del estratega argentino.

Gran parte de las críticas también estuvieron dirigidas hacia Gabriel Milito por sus decisiones en el once inicial. En redes sociales numerosos seguidores cuestionaron que Armando González iniciara el partido en el banquillo, mientras que Ángel Sepúlveda fue elegido como titular.

La polémica aumentó después de que el “Cuate” terminara expulsado, dejando a Chivas con un hombre menos en un momento determinante del encuentro frente a los “Escarlatas”. Y si bien el Torneo Apertura 2026 apenas comienza, en Verde Valle el margen de error suele ser reducido y para este semestre Gabriel Milito está obligado a conseguir el campeonato.

Gabriel Milito está obligado a ganar ante Juárez.

En ese sentido, en caso de no lograr la victoria frente al cuadro fronterizo, el entorno rojiblanco podría volverse tenso debido a que la conversación dejaría de centrarse únicamente en el rendimiento de los futbolistas para enfocarse también en las decisiones del argentino.

¿Cuándo es el partido entre Chivas y Juárez?

Cabe mencionar que el partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Bravos de Juárez, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, se llevará a cabo el sábado 25 de julio en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Prime Video.