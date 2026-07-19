Chivas debutó en el Apertura 2026 con una dolorosa derrota de 0-2 frente al Toluca, en un partido que dejó una enorme polémica alrededor del arbitraje. El Guadalajara no solo comenzó el torneo con el pie izquierdo, sino que además se vio condicionado por dos decisiones arbitrales que marcaron el rumbo del encuentro: un penal señalado tras revisión en el VAR y la expulsión de Ángel Sepúlveda al inicio del segundo tiempo, acciones que generaron un intenso debate entre la afición rojiblanca.

Gabriel Milito explicó que el plantel necesita trabajar más tiempo juntos para alcanzar su máximo nivel

Al finalizar el encuentro, Gabriel Milito reconoció que su equipo todavía está lejos de mostrar su mejor versión. El estratega argentino explicó que los seleccionados nacionales apenas se reincorporaron esta semana a los entrenamientos, mientras que los refuerzos apenas disputaron su tercer partido con el Guadalajara, por lo que todavía necesitan tiempo para adaptarse y entender completamente la idea de juego del cuerpo técnico.

El árbitro Daniel Quintero tuvo un polémico arbitraje contra Chivas en el partido ante Toluca

Gran parte de la conversación posterior al encuentro giró alrededor de la actuación del árbitro Daniel Quintero. La primera jugada polémica llegó cuando el VAR lo llamó para revisar una mano de Luis Romo dentro del área, acción en la que finalmente determinó señalar penal al considerar que existía una posición antinatural del brazo durante la barrida del mediocampista rojiblanco.

La segunda decisión que encendió la polémica ocurrió apenas comenzando el segundo tiempo. Tras un forcejeo entre Ángel Sepúlveda y Andrés Pereira, el silbante volvió a revisar la jugada en el monitor y determinó que existía una agresión del delantero de Chivas, mostrándole la tarjeta roja y dejando al Guadalajara con un hombre menos durante gran parte del compromiso.

Armando González no entró de titular porque Gabriel Milito consideró que no está en ritmo de juego

Otra de las decisiones que llamó la atención fue la suplencia de Armando González. En conferencia de prensa, Gabriel Milito explicó que la Hormiga no inició el partido debido a la falta de ritmo futbolístico, pues durante los últimos dos meses apenas disputó 15 minutos en el Mundial 2026, una situación que terminó pesando más que el bajo desgaste físico que tuvo durante la Copa del Mundo.

El técnico rojiblanco señaló que otros futbolistas llegaban en mejores condiciones competitivas para arrancar el encuentro, por lo que prefirió reservar al delantero y esperar el momento adecuado para volver a incorporarlo de lleno a la actividad con el primer equipo.

Alexis Vega cobró el penal a lo ‘panenka’ porque Raúl Rangel lo conoce muy bien; después pidió disculpas

Tras el partido, Alexis Vega explicó por qué decidió ejecutar el penal con un cobro al estilo ‘panenka’. El atacante del Toluca reconoció que Raúl Rangel conoce perfectamente su forma habitual de cobrar los penales, debido al tiempo que compartieron en la Selección Mexicana, por lo que optó por arriesgar con una ejecución diferente para sorprender al guardameta rojiblanco.

Después de convertir el tanto, Vega también tuvo un gesto con el Guadalajara. El futbolista se acercó tanto a Raúl Rangel como a la afición rojiblanca presente en el Estadio Akron para ofrecerles una disculpa, consciente del cariño que todavía existe entre ambas partes tras su paso por Chivas.

Alexis Vega se disculpó con la afición de Chivas.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

El Guadalajara tendrá poco tiempo para darle vuelta a la página, pues su siguiente compromiso será el sábado 25 de julio, cuando reciba a Bravos de Juárez en el Estadio Akron, dentro de la Jornada 2 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido de manera exclusiva por Prime Video.

Curiosamente, ambos equipos llegan necesitados de puntos, ya que Juárez también perdió en su debut frente al Puebla, lo que convierte el partido en un compromiso de alta presión para ambos clubes, que buscarán conseguir su primera victoria del torneo y no rezagarse desde las primeras jornadas del campeonato.