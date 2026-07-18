La derrota de Chivas por 0-2 frente a Toluca en la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 dejó varias dudas entre la afición rojiblanca, una de ellas relacionada con la ausencia de Armando González en el once inicial. Tras el encuentro disputado en el Estadio Akron, Gabriel Milito explicó los motivos que lo llevaron a dejar al delantero en la banca para el arranque del compromiso.

Durante la conferencia de prensa, el estratega argentino señaló que la decisión estuvo basada principalmente en el estado físico y el ritmo competitivo de sus futbolistas, más que en la calidad individual. El argentino destacó que algunos de sus jugadores llegaron al debut con mayor continuidad en la actividad reciente, factor que consideró determinante para definir su alineación titular frente a los Diablos Rojos.

“Tala, Luis Romo y Piojo, decidimos que jueguen no solamente por su calidad y jerarquía, sino porque venían con ritmo competitivo. En el caso de la Hormiga, en los últimos dos meses jugó solo 15 minutos en el debut con Sudáfrica; sentía que tenía compañeros en mejor estado de forma para iniciar el partido”, explicó.

Con estas declaraciones, Gabriel Milito dejó claro que la decisión no respondió a un bajo rendimiento de Armando González, sino a la falta de minutos acumulados durante los últimos meses. Y es que el delantero del Rebaño Sagrado tuvo escasa participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Cabe mencionar que Armando González ingresó de cambio durante el encuentro en busca de modificar el rumbo del partido, aunque su participación no fue suficiente para evitar la derrota del Club Deportivo Guadalajara ante su gente.

¿Cuándo es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2026?

El siguiente partido de nuestras Chivas en el Torneo Apertura 2026 será el sábado 25 de julio, como parte de la Fecha 2, donde se medirá en el Estadio Akron a Bravos de Juárez, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido exclusivamente por Prime Video. Señalar que el cuadro fronterizo también perdió en su debut contra Puebla, así que ambos equipos buscarán el triunfo como dé lugar.