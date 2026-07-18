Previo al inicio del Apertura 2026, Javier Mier motivó al staff de Chivas y reafirmó que el gran objetivo del Rebaño Sagrado.

A unas horas del debut de Chivas en el Torneo Apertura 2026 frente a Toluca, la dirección deportiva encabezada porJavier Mier realizó una dinámica especial para motivar al staff rojiblanco de cara al inicio del campeonato. La iniciativa fue revelada por el kinesiólogo del equipo, Diego Arceo, quien compartió en sus redes sociales el detalle que recibió antes del arranque del certamen.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Diego Arceo mostró un sobre que le fue entregado por la dirigencia del Rebaño Sagrado. En su interior encontró una fotografía de su familia y una carta con un mensaje de aliento para encarar esta nueva campaña.

El mensaje que recibió el kinesiólogo estuvo firmado por su familia y estuvo cargado de palabras de apoyo: “Qué tal hijo nuestro, somos afortunados en verte crecer y verte tener experiencias muy increíbles debido a tu constancia y enfoque, te queremos mucho”.

Cabe mencionar que la iniciativa forma parte de la filosofía que Javier Mier ha buscado implementar desde su llegada a la dirección deportiva del Club Deportivo Guadalajara, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la motivación de todas las personas que forman parte del primer equipo.

¿A qué hora empieza el partido entre Chivas y Toluca?

El partido entre Chivas y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026, se disputará este sábado 18 de julio. El silbatazo inicial está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el encuentro que marcará el debut oficial del Rebaño Sagrado.

Los aficionados podrán seguir todas las acciones del compromiso a través de Prime Video, plataforma que tendrá la transmisión exclusiva del compronmiso, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará comenzar la campaña con una victoria en casa.