El retiro de las canchas marcó el inicio de una nueva etapa para Hiram Mier. El exdefensor de Chivas debutó como analista de Prime Video durante la transmisión del partido entre el Rebaño Sagrado y Toluca, correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026. Así, el regiomontano dio su primer paso frente a las cámaras, ahora desde un rol completamente distinto al que desempeñó durante su carrera como futbolista.

La incorporación del exjugador de 36 años de edad fortalece el equipo de analistas de Prime Video para las transmisiones de los encuentros como local del Club Deportivo Guadalajara. Su experiencia como exjugador rojiblanco le permite ofrecer una mejor perspectiva, además, su conocimiento en este deporte representa un valor agregado para las coberturas de la plataforma.

Con esto, Hiram Mier se suma a otros referentes de Chivas que ya forman parte del equipo de comentaristas de Prime Video. Carlos Salcido y Fernando Quirartetambién integran el grupo de analistas estelares que acompañan las transmisiones del conjunto tapatío.

Cabe mencionar que al parecer Prime Video implementará una rotación entre sus analistas en los cotejos. Si bien Hiram Mier hizo su presentación en el compromiso frente a Toluca, es probable que en los siguientes partidos alterne con Carlos Salcido y Fernando Quirarte.

¿En qué equipos jugó Hiram Mier?

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Hiram Mier defendió las camisetas de Monterrey, Querétaro y Chivas. Con Rayados vivió la etapa más exitosa de su trayectoria al conquistar títulos nacionales e internacionales. Posteriormente pasó por Gallos Blancos, donde aportó experiencia en la zaga, antes de llegar al Club Deportivo Guadalajara.